Gazze'ye Yardım Tırları Engel Altında

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in ablukası altındaki bölgeye sağlık yardımı taşıyan yaklaşık 3 bin tırın girişini engellediğini bildirdi.

Burş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD desteğiyle bölgede bir "soykırım" yürüttüğünü kaydetti.

Gazze'deki hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle "içler acısı" bir durumda olduğunu vurgulayan Burş, "Şu anda Mısır'ın Ariş kentinde bekletilen 3 bin sağlık yardım tırının İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Salgın hastalıklar yayılıyor

İlaç ve aşı girişinin engellenmesinin bulaşıcı hastalıkların ve salgınların yayılmasına yol açtığını aktaran Burş, Gazze'de akut ishal, menenjit gibi hastalıkların arttığını, bunun yanında yüzde 90'ı suya erişim sıkıntısı çeken halkta su güvensizliği krizinin derinleştiğini kaydetti.

İsrail'in son dönemde uygulamaya koyduğu "yeni yardım dağıtım mekanizmasını" da sert bir dille eleştiren Burş, bu yöntemin "kitlesel öldürme tuzakları ve zorunlu göç aracı" haline geldiğini, yardım almak isteyen sivillere yönelik tekrar eden saldırıların bu tespiti doğruladığını vurguladı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı. Sadece bugün Refah ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 190 kişi de yaralandı.