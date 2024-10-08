Gazze\'ye Yoğun Hava Saldırıları

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CİBALİYE, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Pazar günü Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Yerel halk, bu saldırıların Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en ağır bombardıman olduğunu söyledi.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve hedef alınan evlerin enkazı altında mahsur kaldığını açıkladı.

Saldırıların, Cibaliye'nin doğusundaki Tel el-Zater ve Endonezya Hastanesi yakınlarında yoğunlaştığını belirten teşkilat, gece boyunca vurulan çok sayıda eve müdahale konusunda büyük zorluk yaşadıklarını bildirdi.