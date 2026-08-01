Gazzeli Ailenin Umut ve Acısı

İsrail askerinin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf, Gazzeli Dureymli ailesinin 21 aydır süren "zifiri karanlığına" hem bir umut ışığı oldu hem de yüreklerini yeni bir acıyla dağladı.

Gazze Şeridi'nin güneyinden, evinin bulunduğu kuzeye dönmek isterken kaybolan ve öldüğünden endişe edilen 22 yaşındaki Mahmud Atallah ed-Dureymli, İsrailli bir kadın askerin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta ortaya çıktı. Fotoğrafta genç Filistinli, elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde görülüyor.

Dureymli ailesi, bir yandan oğullarının hayatta olduğuna dair ilk işarete ulaşmanın sevincini gözyaşlarıyla karşılarken, diğer yandan paylaşılan fotoğrafın ortaya koyduğu ağır koşullar nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor.

"Yaşadığını anladım ama kalbim parçalandı"

Aylardır Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve insan hakları örgütlerinin kapısını çalan ancak her defasında elleri boş dönen anne Dureymli, haberi aldığı anı AA muhabirine anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Önce diğer oğlunun kendisini hazırlamaya çalıştığını belirten acılı anne, hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum fotoğrafı göstermeden önce benden metanetli olmamı istedi. Fotoğrafa baktığımda derin bir nefes aldım, çünkü oğlumun hala hayatta olduğunu öğrendim. Ama onu gözleri bağlı, elleri kelepçeli görünce kalbim ortadan ikiye bölündü. 'Dünyanın en ahlaklı ordusu' olduklarını iddia ediyorlar. Esir alınan bir insanın bu şekilde fotoğrafını çekip paylaşmak hangi ahlaka sığar? Bu resim benim oğlumu değil, onu çekip paylaşanları küçük düşürür."

Yine de bu yürek burkan karenin kendisine bir yaşam belirtisi sunduğunu vurgulayan Filistinli anne, tek arzusunun evladına sarılmak olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ben sadece nerede olduğunu bilmek, sağlığından emin olmak istiyorum. Tıpkı yolunu gözleyen binlerce Gazzeli anne gibi."

Yıkıntıların arasında kaybolan bir iz

Mahmud'un kaybolduğu günü anlatan baba Dureymli ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kent merkezinden güneye göç etmek zorunda kaldıklarını, ancak oğlunun evine dönmek için hep can attığını söyledi.

Babanın aktardığına göre Mahmud, 2 Kasım 2024'te yürüyerek kuzeye geçmek üzere yola çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç dahil her yeri arayan aile, aylar boyunca belirsizlikle yaşadı.

Sosyal medyada dolaşan fotoğrafı görür görmez Mahmud'u tanıdıklarını söyleyen baba, "Fotoğraftaki kişi birebir bizim Mahmud'du. Yaşadığını bilmek mucize gibi bir sevinç yarattı ama şimdi nerede tutulduğunu, ne durumda olduğunu bilmemek içimizi yakıyor" dedi.

"Onur kırıcı ama umut verici bir kare"

Mahmud'un ağabeyi Ahmed Dureymli de fotoğrafın aile için taşıdığı çelişkili anlamı vurguladı.

Karenin insan onurunu ayaklar altına aldığını belirten Ahmed, "Mahmud, gözleri bağlı ve kelepçeliydi. Ancak bu zor sahne, iki yıla yakın süren mutlak sessizliğin ardından kardeşimin nefes aldığına dair ilk somut kanıtımız oldu." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kurumlara çağrıda bulunan Ahmed, kardeşinin tutulduğu yerin derhal açıklanmasını isteyerek, "Bir ailenin evladının akıbetini bilmesi en temel insan hakkıdır. Bu fotoğrafın, kardeşimin kurtarılması için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz" dedi.

Gazzeli kayıpların kanayan yarası

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen "Netzarim Koridoru" üzerinden güneyden kuzeye geçmeye çalışan çok sayıda Filistinliyi katletti ya da alıkoydu.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına kadar bu bölgeden geçen binlerce kişinin akıbeti meçhul kaldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 9 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Bunların 1320'si İsrail tarafından "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılırken, yüzlerce Gazzelinin nerede tutulduğu ve sağlık durumları hakkında hiçbir bilgi verilmiyor.

İsrail'in sistematik işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma politikaları nedeniyle 8 Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla Filistinli esir hayatını kaybetti.

Mahmud'un ailesi gibi binlerce aile ise sosyal medyaya düşecek tek bir kareyle evlatlarının izini bulma umuduyla bekleyişini sürdürüyor.