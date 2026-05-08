Gazzeli Çocuklar İçin 3D Maskeler

İsrail saldırılarında vücutlarında ciddi yanıklar oluşan çok sayıda Gazzeli, bedenlerindeki deformasyon ve şekil bozukluklarının psikolojik etkisinden 3D baskılı plastik maskeyle kurtulmaya çalışıyor.

Gazze'de İsrail saldırılarıyla birlikte yanık vakalarında da artış görülüyor. Özellikle 2. ve 3. dereceden yanıklarda ortaya çıkan şekil bozuklukları çocukların psikolojisini önemli ölçüde bozuyor.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze kentindeki binasında da fizyoterapistler, yanık sonrası oluşan skar (yara izi) ve keloidin (yara sınırlarını aşarak kontrolsüzce büyüyen, sert, kabarık ve kalıcı doku) daha hızlı iyileşmesi ve bu dokunun oluşturduğu şekil bozukluklarının önüne geçilmesi için çalışıyor.

Hastalar, yaranın olduğu bölgeye baskı uygulayarak dokunun daha fazla büyümesine engel olan bu maskeleri gün içinde uzun süre takmak zorunda kalıyor.

MSF ekibi ise çocukların saatlerce bu maskeleri takmasını kolaylaştırmak için bunları şeffaf ve "örümcek adam" gibi çocukların sevdiği karakterlerde imal ediyor. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası devam ettiği için maske üretim aşamalarında gerekli olan alçının tükenmesi ve bu hizmetin durmasından endişe ediliyor.

Yara izini sürekli örtme ihtiyacı hissediyordu

MSF binasında tedavi gören hastalardan 15 yaşındaki Usame Itıyye Hamdiyye, Aralık 2023'te boynundan ve bacaklarından yaralandı.

Hamdiyye, vücudundaki anormal büyüyen dokuların, yetişme çağındaki bir çocuğun psikolojisindeki olumsuz etkilerini "Yaralandığım ilk zamanlar (keloid) çok büyük ve çok rahatsız ediciydi. Sürekli örtme ihtiyacı hissediyordum." diyerek anlattı.

Savaş ve sürekli göç süreci bittikten sonra MSF'ye geldiğini aktaran Hamdiyye, 2 hafta önce cerrahi bir müdahale yapıldığını, sonra da yüz maskesi için ölçü alındığını kaydetti.

Yanan oğlunun görüntüsü bir anne için dayanılmazdı

Filistinli 3 yaşındaki Muhammed Hacile de sığındıkları bir okulda uğradığı saldırıda yüzü, göğsü ve bacaklarından üçüncü derecede yandı.

Yanıklar iyileşti ancak sonrasında Muhammed'de de keloid oluştu. Annesi Gadir Hacile (26), oğlunun kullandığı maskeyle yavaş yavaş düzelmeye başladığını ve yüzünün eskisine nazaran daha iyi bir görüntüye kavuştuğunu anlattı.

Oğlunun yaralanmadan önce okulda ve yaralandıktan sonra hastanede çekilmiş fotoğraflarını gösteren anne, "O gün onun oğlum olduğuna inanamamıştım. Bir anne olarak oğlumu bu halde görmek bana çok ağır geldi." dedi.

Hastaların yüzde 80'i çocuk

MSF'de Fizyoterapi Sorumlusu Muhammed Katravi ise yüz ve boyunlarında yanık olan hastalara hizmet verebilmek için Gazze'de 3D baskılı maskelerin kullanımına 2020'de başladıklarını söyledi.

İkinci ve üçüncü derece yanıklarda cerrahi müdahaleden sonra bazı hastalarda komplikasyonlar olabildiğini, nedbe (skar-iz) ya da keloid oluşabildiğini aktaran Katravi, "Bu dokuların oluşması hastanın psikolojisini etkiliyor. Tıbbi açıdan en iyi tedavi yöntemi yanıkların olduğu bölgeye baskı uygulayarak keloid ya da diğer komplikasyonların oluşmasını önlemek. MSF Gazze'de bu hizmeti sunan tek kuruluş." dedi.

Gazze'nin genelinde herkese hizmet verdiklerini belirten Katravi, "Savaşla birlikte vakalarda artış yaşandı. Takip ettiğimiz hastaların yüzde 80'i çocuk." bilgisini paylaştı.