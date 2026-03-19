Gebze Bayram Çöreği Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
Gebze Bayram Çöreği Ücretsiz Dağıtıldı

19.03.2026 17:42
200 yıllık Gebze Bayram Çöreği, 4 ilçede halka ücretsiz dağıtıldı. Kültürün yaşatılması amaçlanıyor.

KOCAELİ'de, 200 yıllık geçmişe sahip olan ve sadece dini bayramların arife gününde pişirilen coğrafi işaretli Gebze Bayram Çöreği, 4 ilçede ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Kentte 200 yıllık tarihe sahip olan ve sadece dini bayramların arife gününde pişirilen coğrafi işaretli Gebze Bayram Çöreği, 4 ilçede ücretsiz olarak halka ikram edildi. Gebze yöresindeki eski Türkmen ve Manav kültüründen miras kalan, geçmişte 'Kel Tatar' lakaplı ustalarla özdeşleşen ve halk arasında 'parmaklı çörek' olarak da bilinen Gebze Bayram Çöreği, Ramazan Bayramı öncesinde fırınlardaki yerini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2021 yılında 'coğrafi işaret' ile tescillenen çörek, Gebze Ticaret Odası'nın Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Buğday unu, su, ekşi hamur, anason, tuz, toz tarçın, toz karanfil, toz damla sakızı ve ekşi maya kullanılarak üretilen ve 15 güne kadar bayatlamama özelliğine sahip coğrafi işaretli çörek, kısa sürede tükendi.

'AMACIMIZ, KÜLTÜRÜN DEVAMINI SAĞLAMAK'

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, etkinlikle ilgili açıklamasında, "Gebze Çöreği, Gebze Ticaret Odası olarak bu bölgeye mahsus bir ürünü alıp, coğrafi işaret belgesini, 28 Mayıs 2021 tarihinde tescil ettirdik. Gebze'mizin tek ve ilk coğrafi işareti ürünü oldu. Bu bayram çöreği 'Kel Tatar' lakabıyla bilinen Fahri Efendi'nin bir formülü ve bu bölgede çok uzun zamandan beri her iki bayramın arifesinde tüketilen ve toplum tarafından da rağbet gören bir ürünümüz. Biz bu ürünü Gebze Ticaret Odası olarak her bayramdan önce alıyoruz, yaptırıyoruz ve bölgeye, halkımıza dağıtıyoruz. Buradaki amacımız, elbette bu kadim kültürün ağız tadının devamını sağlamak, birliğini arttırmak" diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası'nın çalışmasını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de özellikle teşvik ettiği 'markalaşma' için önemli adım olarak gördüklerini de vurgulayan Aslantaş, "Formülü saklı olan bu çöreği bugün maalesef bir fırın yapabilmekte. Aslında birkaç fırının bunu devam ettirmesi ve yeni ustalar yetiştirmemiz, bu anlamda gayretimiz her zaman olduğu gibi yine devam edecek" dedi.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gebze Bayram Çöreği Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gebze Bayram Çöreği Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
