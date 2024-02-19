Gebze'deki Alüminyum Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'deki Alüminyum Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Gebze\'deki Alüminyum Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

19.02.2024 23:13
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gebze'deki Alüminyum Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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