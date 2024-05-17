Gebze Teknik Üniversitesi, Times Higher Education\'ın Genç Üniversiteler Sıralaması\'nda yer aldı

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Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'nin dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği 2024 yılı "Genç Üniversiteler Sıralaması" yayımlandı.

THE, yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerinin listelediği "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda, üniversiteleri, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriyor.

Bu kriterlere göre hazırlanan listede Gebze Teknik Üniversitesi, 401–500 bandında yer aldı.