Geçici İşçi Teklifi Reddedildi - Son Dakika
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Geçici İşçi Teklifi Reddedildi

CHP'li Tahsin Ocaklı'nın kanun teklifi TBMM'de reddedildi, işçi kadro sorunlarına dikkat çekti.

05.11.2024 22:07
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın geçici işçi pozisyonunda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasında değişiklik yapılması için verdiği kanun teklifi reddedildi. Ocaklı, "Geçici işçi pozisyonunda çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçmeleri için kanunda bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre çalışan işçilere kadro verilmesiyle ilgili yetkiyi idarelere verdiler. İnisiyatifi ellerinde bulunduran idareler bunu da yine kendi lehine kullanmaya başladı. 10 bin işçiye söz verdiniz, kadro vereceğiz dediniz ama yerine gelmedi" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın 'kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri için bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair verilen kanun teklifi' reddedildi.

"Kişilerin önünü açmak için yapılan hamleyle bir barış sağlayamayız"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şunları söyledi:

"Konunun özü şu; cumhurbaşkanını yeniden seçilebilmesinin önünü açmak için 'Sayın Devlet Bahçeli bu çağrıyı yaptı ve Öcalan gelsin Meclis kürsüsünden konuşsun' dedi. Yani bize şu söyleniyor ya Türkiye'de bizim dediğimiz olacak ya da terör ve şiddet eylemleri tırmanır. Bu iki seçim arasında bırakılarak Türkiye'nin demokratikleşmesinin konuşulması değil, tecridin kaldırılarak yıllarca bebek katili diye kabul ettiğimiz adamı getirip burada barışa elçi edeceksiniz. MHP grubuna şunu soruyorum; sayın Bahçeli deseydi ki 'gelsin MHP grubunda açıklasın Öcalan' deseydi ne derdiniz? Barışa ihtiyacımız var, hepimizin katkı vermesi lazım ama bunun yeri Meclis'tir. Sadece kişilerin önünü açmak için yapılan hamleyle bir barış sağlayamayız. Bu sadece kavganın büyümesine neden olur.

"Haklarını talep eden işçilere karşı da sürgün uyguluyorsunuz"

Kanun teklifine lişkin konuşmasını sürdüren Ocaklı, şunları söyledi:

"Geçici işçi pozisyonunda çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçmeleri için kanunda bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre çalışan işçilere kadro verilmesiyle ilgili yetkiyi idarelere verdiler. İnsiyatifi ellerinde bulunduran idareler bunu da yine kendi lehine kullanmaya başladı. Bunu seçilip geldiğim ÇAYKUR kadrosundan anlıyorum. 10 bin işçiye söz verdiniz, kadro vereceğiz dediniz ama yerine gelmedi. Hatta sendikasızlaştırmanın da önü açıldı. Şimdi haklarını talep eden işçilere karşı da sürgün uyguluyorsunuz."

"Bizim geleneğimizde yok grup dışı konuşma yok"

Ocaklı'ya yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP'nin hiçbir grup toplantısında grup dışından kişilere söz verilmemiştir. Bizim geleneklerimizde de yoktur. Ama CHP'nin ya da başka partilerin grup toplantılarında da bu sözlerin verildiğini biliyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "'Bizim geleneğimizde yok' diyor benim kafam karışıyor. Abdullah Öcalan'ın sizin kürsünüze gelemeyecek olması geleneğiniz olmadığı için mi yoksa getirmeyeceğiniz için mi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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