Geleceğe Yön Veren Kadınlar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Geleceğe Yön Veren Kadınlar Programı Düzenlendi

Geleceğe Yön Veren Kadınlar Programı Düzenlendi

Samsun'da kadın girişimciliği desteklemek için program yapıldı, kadının ekonomik gücü vurgulandı.

05.11.2024 17:47
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programın açılış töreninde konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadının gücüne, başarısına inanmanın onu desteklemenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, dünya ölçeğine bakıldığında Türkiye'de kadının istihdamdaki yerinin halen yeterli olmadığını belirterek, "Ulu Önderimizin bizlere açtığı yolda ilerlerken biz maalesef tökezliyoruz. Veyahut haklarımızı yeteri kadar kullanamıyoruz. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce etkin ve yetkin olmak zorundayız. Kendimizi yetiştirmek ve geliştirmek zorundayız. Eğitimi hayatımızın her alanında bırakmadan öğrenmeye açık olmalıyız. Bir kadın olarak hayattaki işe baktığımızda toplam işin yüzde 80-90'ını aslında kadınlar yapıyor. Ama kazanca baktığımızda kazancın yüzde 10'u kadınların. Bu adaletsizliği de elbette ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz de kurul olarak kadınlar arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, bu kültürün gerektirdiği nicelik ve nitelikleri kadınlara kazandırmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Akyüz, "Günümüzde kadınlar kurumsal, politik ve ekonomik düzeyde, hala yeterince temsil edilmiyorlar. Kendilerini ifade etmek, bireysel değişimlerini topluma yansıtabilmek için çareler arıyorlar. Bizler kadınlara kendi ekonomik bağımsızlıklarını kurgulamaları, toplumda daha görünür olmaları, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlamalarının en etkin yolunun girişimcilik olduğunu anlatmaya çabalıyoruz." diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile daha önce Muğla'da çeşitli proje ve çalışmalara imza attıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Ülkemizin güçlü kadınlarıyla beraber TOBB'un gücünü de yanına alarak siz Samsunlu kadınlarımızla beraber bu gücü birleştirdiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'umuzda bu projelerinin güçlü kadınlarımızla beraber hayata geçirilmesinin ilk kıvılcımını attığı için kendileri ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimize yön veren kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Samsun'un kadın erkek fırsat eşitliğinde 25. sırada olduğuna işaret etti.

Doğan, "Bu noktadaki sıralama bizim için kötü bir sıralama. Samsun'un sanayi üretimindeki sıralamasıyla da alakalı bir durum. Samsun sanayi sıralamasında da çok iyi bir yerde değil. İnşallah organize sanayi bölgelerinin sayılarının artması orada üretilen ürünlerin katma değerinin artması, ihracat rakamlarının artması ancak bu sayede kadının istihdamdaki rolünün daha fazla olması ve sayısının artmasıyla mümkün olabilecek. Bunu sağlamak için biz de hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kadınların tıpkı bugünkü gibi bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşarak birbirine destek olması ve birlikte büyümesinin, kadın girişimcilik ekosisteminin daha güçlü hale gelmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025'in temasının "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" olarak belirlendiğini ifade etti.

Dicle, bölgede kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla 51 projeye 108 milyon lira destek sağlanarak 188 milyon lira yatırım hacmi oluşturduklarını belirtti. Dicle, "Bu projelerle bölgemizde 500'den fazla kadının istihdam edilmesi ve iş kurmasına vesile olduk. Yatırım süreçlerine destek verdiğimiz işletmelerin Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 3 bin kadının istihdamına aracılık edilmiştir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve senarist Zehra Sırımsı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve tasarımcı Dilek Hanif, Tezmaksan AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, iş hayatında kadının önemine işaret etti, kendi başarı hikayelerini girişimci kadınlarla paylaştı.

Kaynak: AA

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