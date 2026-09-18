Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, Gaziler Günü'nde gazilere sağlık ve huzur diledi

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca vatan topraklarını korumak ve bağımsızlığını yaşatmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ifade etti.

Gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını, vatan sevgisi ve fedakarlığın en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin güven içerisinde inşa edilmesi için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima en özel yere sahiptir. Onların gösterdiği fedakarlık, bizler ve gelecek nesiller için büyük bir onur ve ilham kaynağıdır."

Soyuak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anarak, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Ali Kamil Soyuak, gazilerin hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.