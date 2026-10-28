Gelibolu\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı için Atatürk Anıtı\'nda çelenk sunuldu

Gelibolu'da Cumhuriyet'in 103. yılı için Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu'da Cumhuriyet'in 103. yılı için Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Cihat Koç, Korgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından anıta çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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