Gelibolu'da semt pazarında vatandaşlara sağlıklı yaşam standında BKİ ölçümü yapıldı
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında semt pazarında stant kurarak vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaptı, Beden Kitle İndeksi hesapladı. Etkinlikte dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi anlatılırken, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ücretsiz hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik "Bedenini Dinle, Harekete Geç" programı gerçekleştirildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, ilçe semt pazarında bilgilendirme standı kurdu. Stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) hesaplandı, katılımcılara "Hareket Yaşını Öğren" testi uygulandı.
Sağlık personeli, kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgulayarak merkez bünyesinde sunulan ücretsiz hizmetler hakkında bilgi aktardı.
Yetkililer, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve kronik hastalıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
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