Gelibolu'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı

Gelibolu\'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı. Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak, cadde ve sahil bölgesinde genel temizlik çalışmaları yaparken, ot biçme işleri ve çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlıyor. Toplanan çöpler ise kamyonlarla uzaklaştırılıyor. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, çalışmaları denetleyerek personele teşekkür etti.

08.05.2024 09:05
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sokak ve caddelerin yanı sıra sahil bölgesinde de faaliyet yürütülüyor.

Ekipler genel temizlik çalışmalarına ek olarak ot biçme işleri ile çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Toplanan çöpler kamyonlara yüklenip uzaklaştırılıyor.

Çalışmaları denetleyen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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