Gelibolu\'da Tüm Mahallelerde Temizlik Çalışması Başlatıldı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sokak ve caddelerin yanı sıra sahil bölgesinde de faaliyet yürütülüyor.

Ekipler genel temizlik çalışmalarına ek olarak ot biçme işleri ile çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Toplanan çöpler kamyonlara yüklenip uzaklaştırılıyor.

Çalışmaları denetleyen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, personele teşekkür etti.