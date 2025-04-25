Gelibolu Piri Reis MYO\'da Devir Teslim Töreni

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Diktaş, görevini Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin'e teslim etti.
Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın ve diğer ilgililer katıldı.
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