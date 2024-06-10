Gemlik Belediye Başkanı Aşevi ve Halk Market'in Kapatılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Aşevi ve Halk Market'in Kapatılmayacağını Açıkladı

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, hizmetlerin daha verimli hale getirileceğini belirtti.

10.06.2024 17:46  Güncelleme: 09:12
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(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı iddialarına ilişkin "Halk Market ve Aşevi'ni kapatmıyoruz, daha verimli hale getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Deviren, Aşevi ve Halk Market'in kapatılacağı iddialarına ilişkin Belediye Meclisi'nde açıklama yaptı. Başkan Deviren, Halk Market ve Aşevi'nin kapatılmayacağını, daha verimli hale getirileceğini belirtti.

Deviren, Aşevi'nde önce kanalizasyon ve temizlik problemleri yaşandığını, Gemlik Belediyesi tarafından gerekli tamirat ve temizlik işlerinin yaptırıldığını, böyle bir girişimde sağlık ve verimlilik açısından kontrolün belediyede olması gerektiğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi'nde hizmete sunulan Halk Lokantası'nı örnek veren Deviren, hizmetin devam edeceğini ve ihtiyaç sahiplerinin buradan ücretsiz faydalanacağını, tesisin isminin ise Kamil Beki Halk Lokantası olacağını duyurdu.

Halk Market hakkında da konuşan Deviren, hizmetin Halk Büfeler üzerinden devam edeceğini, burada da nezih ve temiz bir Halk Lokantası hizmete sunacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediye Başkanı Aşevi ve Halk Market'in Kapatılmayacağını Açıkladı - Son Dakika

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