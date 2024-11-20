Gemlik Protokolü Toplandı: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

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(BURSA)- Gemlik protokolü, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba başkanlığında, Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İlçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik'in iki temel problemi olduğunu söylemiştik. Bunlardan ilki yapısal, ikincisi ise toplumsal yıkım. Gemlik, deprem coğrafyasında yer alıyor ve her an deprem riskiyle karşı karşıya" dedi.

Gemlik protokolü, Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcıları Durmuş Uslu ve Arzu Karataş, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Turan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, Gemlik Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle, Gemlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdullah İnce, Gemlik Şoförler Odası Başkanı Mehmet Cessur, İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Şube Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir, Muhasebeciler Odası Gemlik Şube Başkanı İhsan Acar, meclis üyeleri, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Şahmeran Çelenkoğlu, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Bursa MAGDER Başkanı Yusuf Yumru ve çeşitli daire müdürleri katıldı.

"Siyaset yapan herkesin kentsel dönüşüm hususuna katkı sunması gerekir"

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gemlik 122 bin nüfuslu bir ilçe. Ben bu güzel ilçeye 1 hafta önce geldim. Buranın daha yaşanılabilir, insani gelişmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu, binalarının daha sağlam ve sahasının daha estetik bir görüntüye sahip olduğu bir şehre dönüşmesi, burada yaşayan herkesin görevidir. Burada yöneticilik yapan, siyaset yapan herkesin kentsel dönüşüm hususuna katkı sunması gerekir. Gemlik'i daha yaşanılabilir, daha güzel bir şehir haline getirmemiz lazım."

"Gemlik'in yerinde dönüşmesi gerektiğini savunuyoruz"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise Gemlik'in deprem bölgesinde olduğuna vurgu yaparak, yapıların durumunun acilen ele alınması gerektiğini belirtti. Deviren, "Sayın Kaymakamımızı ziyaret ettiğimizde, Gemlik'in iki temel problemi olduğunu söylemiştik. Bunlardan ilki yapısal, ikincisi ise toplumsal yıkım. Gemlik, deprem coğrafyasında yer alıyor ve her an deprem riskiyle karşı karşıya. Göreve geldiğimizden bu yana yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Yapısal yıkımla ilgili olarak konunun uzmanlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Başkan Deviren, Gemlik'te ruhsatsız ve risk altındaki yapıların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Gemlik'te yaklaşık 20 bin bina bulunuyor ve bu binaların bir kısmı ruhsatsız. Bu yapılarda yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor. Statik kontrolleri yapılmamış, risk altındaki bu binalar için 'Gemlik'in taşınması' gerektiğini söylemiyoruz, ancak Gemlik'in yerinde dönüşmesi gerektiğini savunuyoruz. Planlı çalışmalarla geniş caddeler ve Gemlik'in binlerce yıllık tarihini ortaya çıkaracak projelere ihtiyacımız var. Bu süreç, bakanlık ve diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek çözülebilir."

"Bu, siyasi bir mesele değil; milli bir meseledir"

Toplumsal sorunlara da değinen Başkan Deviren, kötü alışkanlıklarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Toplumsal yıkım konusunda kötü alışkanlıklarla mücadele etmeliyiz. Bu, siyasi bir mesele değil; milli bir meseledir. 35 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Gemlik'in atıl kalmasını içime sindiremiyorum. El birliğiyle Gemlik'i Marmara'nın incisi olarak yeniden parlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda alınan kararların, Gemlik'in geleceğine yönelik çalışmalara ışık tutması hedefleniyor.