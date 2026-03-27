Gemlik'te Freni Çekilmeyen Araç Kazaya Neden Oldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, yokuş aşağı geriye hareket edip ana yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka otomobil, yolun ortasında duran otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unutup, Gemlik Terminali'ne park ederek uzaklaştığı otomobil, dakikalar içinde kendi kendine hareket etti. Geri geri giden otomobil akaryakıt istasyonunun yanından ana yola çıkarak, yola paralel halde durdu. O sırada seyir halinde olan 16 BLE 679 plakalı otomobili, yoldaki otomobile çarptı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.