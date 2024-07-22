Gemlik'te Kumsaz Plajı'nda 75 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika
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Gemlik'te Kumsaz Plajı'nda 75 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu

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Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 14:45
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BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda saat 11.30 sıralarında kıyıya yakın mesafede, su yüzeyinde ceset gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gemlik\'te Kumsaz Plajı\'nda 75 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Gemlik, Bursa, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Kumsaz Plajı'nda 75 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika

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