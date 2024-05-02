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"Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil, benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?"

Genç çiftçiden gençlere nasihatler: "Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarlada traktör sürüp çalışan genç çiftçi, liseyi açıktan bitirip ziraat fakültesine gitmek istediğini, gençlerin hem çalışarak hem de okuyarak hayatını sürdürebileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 25 yaşındaki genç çiftçi Ökkeş Arıkan, tarlada traktör ile yonca balyaları hazırlayıp, öğütüldükten sonra kendisine ait hayvanlara vereceğini söyleyerek, "Malum depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Birinci derece de yakınlarımızı kaybettik. Hayat devam ediyor tutunmaya çalışıyoruz. Biz burada yonca üretiyoruz ve bu ürünü hayvanlara veriyoruz" dedi.

Ülkenin kalkınması adına tarım ve hayvancılık yaptığını ifade eden genç Arıkan, devletin okumuş insana da çalışan insana da ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bizler genç çiftçiler devletten hayvansal, yakıt ve yem anlamında destek bekliyoruz. Her şey okumak ile bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var. Okuyarak benim gibi çiftçiliğe yönelenler var. Liseyi açıktan bitiriyorum. Aynı zamanda ziraat fakültesini bitirmeyi düşünüyorum. Hem okuyup hem çalışmak kendimi geliştirmek. Farklı ne yapabilirim okul dışında yaz mevsiminde 90 gün boyunca öğrenci tatil farklı işler yapabilir. Köyde bir genç ise illaki iş vardır ama şehir de yaşıyorsa bir şeyler üretmesi ve çalışmasıdır. Benim hedefim bu işi ilerletmek bir işe bağlı kalmıyorum. Mesleğim kepçe operatörü ve hayvanlarım da. Hem hayvanlara bakıp, hem ziraat işimi yapıp, hem de mesleğimi ilerlettim bu şekilde hayatımı sürdürüyorum" diye konuştu.