Genç çiftçiden gençlere nasihatler: 'Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genç çiftçiden gençlere nasihatler: 'Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var'

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta tarlada traktör sürüp çalışan genç çiftçi, liseyi açıktan bitirip ziraat fakültesine gitmek istediğini, gençlerin hem çalışarak hem de okuyarak hayatını sürdürebileceğini ifade etti. Genç çiftçi, devletin okumuş insana da çalışan insana da ihtiyacı olduğunu belirtti ve kendi hedeflerini anlattı.

02.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç çiftçiden gençlere nasihatler: "Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarlada traktör sürüp çalışan genç çiftçi, liseyi açıktan bitirip ziraat fakültesine gitmek istediğini, gençlerin hem çalışarak hem de okuyarak hayatını sürdürebileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 25 yaşındaki genç çiftçi Ökkeş Arıkan, tarlada traktör ile yonca balyaları hazırlayıp, öğütüldükten sonra kendisine ait hayvanlara vereceğini söyleyerek, "Malum depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Birinci derece de yakınlarımızı kaybettik. Hayat devam ediyor tutunmaya çalışıyoruz. Biz burada yonca üretiyoruz ve bu ürünü hayvanlara veriyoruz" dedi.

Ülkenin kalkınması adına tarım ve hayvancılık yaptığını ifade eden genç Arıkan, devletin okumuş insana da çalışan insana da ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bizler genç çiftçiler devletten hayvansal, yakıt ve yem anlamında destek bekliyoruz. Her şey okumak ile bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var. Okuyarak benim gibi çiftçiliğe yönelenler var. Liseyi açıktan bitiriyorum. Aynı zamanda ziraat fakültesini bitirmeyi düşünüyorum. Hem okuyup hem çalışmak kendimi geliştirmek. Farklı ne yapabilirim okul dışında yaz mevsiminde 90 gün boyunca öğrenci tatil farklı işler yapabilir. Köyde bir genç ise illaki iş vardır ama şehir de yaşıyorsa bir şeyler üretmesi ve çalışmasıdır. Benim hedefim bu işi ilerletmek bir işe bağlı kalmıyorum. Mesleğim kepçe operatörü ve hayvanlarım da. Hem hayvanlara bakıp, hem ziraat işimi yapıp, hem de mesleğimi ilerlettim bu şekilde hayatımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç çiftçiden gençlere nasihatler: 'Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:12 8 yıl aradan sonra bir ilk CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek 8 yıl aradan sonra bir ilk! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek
23:21 Endonezya’da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı Endonezya'da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 10:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: Genç çiftçiden gençlere nasihatler: 'Her şey okumakla bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement