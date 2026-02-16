Genç Çiftler Devlet Desteğiyle Buluştu - Son Dakika
Genç Çiftler Devlet Desteğiyle Buluştu

16.02.2026 22:08
Aile Bakanlığı'nın desteğiyle evlenen gençler, Konya'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında devlet desteğiyle evlenen gençler, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Arif Topal, genç çiftlerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin ekonomik kaygı problemi yaşamadan yuva kurabilmeleri için Bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Topal, şöyle konuştu:

"Umutla kurulan yuvaların, dualarla atılan temellerin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Hayatlarını birleştiren, yeni bir hayata imza atan siz kıymetli çiftlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Aile, toplumun en sağlam kalesidir. Sevgiyle kurulan bir yuva, güçlü bir toplumun temel taşıdır. Bu anlayışla hayata geçirilen evlilik kredisi desteği, gençlerimizin ekonomik kaygılar nedeniyle erteledikleri hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu destek, sadece maddi bir katkı değil aynı zamanda 'Yanındayız' mesajıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bu çalışma, gençlerimizin sağlam temeller üzerine bir aile kurmalarını desteklemek için önemli bir adımdır çünkü biz biliyoruz ki güçlü aile, güçlü Türkiye demektir."

Programa 30 çift ve İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
