Genç Dayısını Öldürdü

06.03.2026 14:49
Cezaevinden izinli çıkan E.K., dayısı ile uyuşturucu yüzünden tartışıp bıçakladı. Feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç, tartıştığı dayısını öldürdü.

Seydişehir ilçesindeki cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.K. (21), iddiaya göre Uluırmak Mahallesi'ndeki iş yerinde, kendisine uyuşturucu kullanmayı bırakmasını söyleyen dayısı Recep G. (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, dayısını bıçakla yaraladı. İş yerindeki diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Recep G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

