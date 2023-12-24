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Genç KADEM öncülüğünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Genç Kadın ve Demokrasi Vakfı (Genç KADEM) öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla 'Hanzala Yüzünü Dönecek, Filistin'de Zulüm Bitecek' eylemi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Genç KADEM öncülüğünde Filistin\'e destek eylemi düzenlendi
24.12.2023 - 17:55,
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Genç Kadın ve Demokrasi Vakfı (Genç KADEM) öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla "Hanzala Yüzünü Dönecek, Filistin'de Zulüm Bitecek" eylemi düzenlendi.

Genç KADEM'in öncülüğünde, Genç ÖNDER, Diyanet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Anadolu Öğrenci Birliği, Kevser Eğitim Vakfı, Evrensel Hafızlar Derneğinin (EHAD) katılımıyla Sultanahmet'te yapılan etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Burada grup adına açıklama yapan KADEM İletişim Direktörü gazeteci Semanur Sönmez Yaman, bugün Gazze'ye yönelik saldırıların 78. günü olduğunu belirterek, Filistinlilerin bu zulmü 75 yıldır yaşadıklarını söyledi.

Bu olayın 7 Ekim'de başlamadığını anlatan Yaman, "Bu zulmün en büyük tanıklarından birisi de Hanzala. Gerçek bir karakter değil, çizgi bir karakter ama 1969 doğumlu. 10 yaşındayken Filistin'de evi işgal edilerek sürgüne gitmek zorunda kalan Naci El Ali'nin yarattığı bir karakter. Bu karakter 54 yıldır arkası dönük çünkü dünyaya küskün." ifadelerini kullandı.

Yaman, "Hanzala" isimli çizgi karakterin küskün olmasının yanı sıra bir yere baktığını ve baktığı yerin de orada yaşanan zulüm olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında bu bize bir hedef gösteriyor. Bizim gençlerimiz de dediler ki; Hanzala güzel bir sembol ve biz onunla bir şeyler yapmak istiyoruz. Hanzala duruşunu biliyorsunuz arkası dönük ve elleri arkadan bağlamıştır. Bu bir insanlık nöbetidir. Gençlerimiz de bu insanlık nöbetini Hanzala'dan alıp Sultanahmet Meydanı'nda devam ettirmek istedi ve 'Evet buradayız ve biz insanlık nöbeti tutuyoruz' diyorlar. 'İnsanlık nöbeti sonunda da gerçekten insanlık kazanacak' demek için buradayız."

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı avukat Helin Görgül de şu anda uluslararası hukuk kurallarının tamamen çiğnendiği ve hukukun bittiği bir yerde olduklarını belirtti.

Projenin küratörü tasarımcı Gülşah Serin Sünbül, "İnsanlık nöbeti" adı altında bu projeyi başlattıklarını anlatarak, "Buradaki amaç Hanzala bir çocuk ve orada vefat edenlerin yüzde 5'i çocuk olarak tanımlanıyor. Aslında Hanzala da orada temsil edilen çocuklardan sadece bir karakter. Ama Hanzala'nın arkasını dönmesinin sebebi, Hanzala insanlığa küs, arkası o yüzden dönük. Biz de o yüzden 'Hanzala yüzünü dönecek ve Filistin'de zulüm bitecek' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, alana getirilen büyük boy Hanzala karikatürüne, Filistin bayrağının renklerinden oluşan kumaş parçaları yapıştırdı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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