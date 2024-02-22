Genç Parti, 31 Mart seçimlerine katılmama kararı aldı - Son Dakika
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Genç Parti, 31 Mart seçimlerine katılmama kararı aldı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan oy pusulasında 29. sırada yer alan Genç Parti, seçimlere katılmayacağını duyurdu. Karar sonrası seçime katılacak siyasi parti sayısı 34'e indi. Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

22.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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31 Mart yerel seçimlerindeki oy pusulasında 29. sırada yer alan Genç Parti, seçimlere katılmayacağını bildirdi. Böylece seçime katılacak siyasi parti sayısı şimdilik 34'e indi. Aday listelerin kesinleşeceği 3 Mart'a kadar seçimlere katılmayacağını bildiren siyasi parti olursa oy pusulalarındaki yerleri kaydırılarak yeniden oluşacak.

GENÇ PARTİ 29. SIRADA YER ALIYORDU

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yapılan kura çekiminde AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Genç Parti 29, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, MHP 31, Türkiye İşçi Partisi 32, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, Saadet Partisi 34 ve Vatan Partisi 35'inci sırada yer almıştı.

SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİ SAYISI 34'E İNDİ

29. sıradaki Genç Parti'nin seçime katılmayacağını bildirmesi üzerine seçime katılacak siyasi parti sayısı şimdilik 34'e indi. Genç Parti, pusuladaki sıralamadan çıkarılacak. Buna göre, 30. sıradaki Aydınlık Türkiye Partisi 29. sıraya, 31. sıradaki MHP 30, 32. sıradaki Türkiye İşçi Partisi 31, 33. sıradaki Demokrasi ve Atılım Partisi 32. sıraya, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34. sıraya gerileyecek.

YENİLİK PARTİSİ DE SEÇİME KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Aday listelerinin kesinleşeceği 3 Mart'a kadar seçimlere katılmayacağını bildiren siyasi parti olursa oy pusulalarındaki yerleri kaydırılarak yeniden oluşacak. Hatırlanacağı üzere Yenilik Partisi de yaptığı açıklamayla seçime katılmayacağını bildirmişti.

Genç Parti, 31 Mart seçimlerine katılmama kararı aldı
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Parti, 31 Mart seçimlerine katılmama kararı aldı - Son Dakika

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