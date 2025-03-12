Genç ressam sergisinin gelirini kendisi gibi otizmli çocukların eğitimine bağışlayacak - Son Dakika
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Genç ressam sergisinin gelirini kendisi gibi otizmli çocukların eğitimine bağışlayacak

Otizmli genç ressam Ceren Gökçe'nin kara kalem, çizgi ve anime karakter çalışmalarının yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açmaya hazırlandığı serginin geliri, otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak.

12.03.2025 11:17
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Otizmli genç ressam Ceren Gökçe'nin kara kalem, çizgi ve anime karakter çalışmalarının yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açmaya hazırlandığı serginin geliri, otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak.

İstanbul'da 2006 yılında dünyaya gelen Ceren Gökçe'ye, 21 aylıkken otizm spektrum bozukluğu tanısı konuldu.

Erken dönemde yoğunlaştırılmış özel eğitim alan Gökçe, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gördüğü Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlarından itibaren resim sanatıyla ilgilenen ve kara kalem, çizgi ile anime karakter çalışmaları yapan Gökçe, kendisine özgü karakterleri çizdiği eserleriyle otizm konusunda farkındalık yarattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Erenköy Kız Lisesi ve Kadıköy Gazhane Fuaye Alanı'nda eserlerini sergileyen Gökçe, Dünya Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan'da AKM'de kişisel sergisini açacak.

Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODEDDER) işbirliğiyle düzenlenen "Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir" adlı sergide 56 eser 1 hafta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserlerin satışından elde edilecek gelir, otizm tanısı almış çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla kullanılacak.

AA muhabirine sergi için yaptığı hazırlıkları anlatan Gökçe, resim sevgisinin 7 yaşında başladığını belirterek, en sevdiği hobisinin çizgi film izlemek ve karakterlerini çizmek olduğunu dile getirdi.

Kedi figürleri ve kadın karakterlerini çizmeyi çok sevdiğini belirten Gökçe, babasının sergi için yaptığı çizimlerini kartonlara yapıştırdığını söyledi.

Gökçe, günde yaklaşık 4 saatini resme ayırdığını belirterek, "Kadın figürleri, genç kız figürleri var, çünkü onları çok seviyorum. Onların güzel yüzleri, şekilleri, aksesuarları var. Kadınlardan ve kızlardan hiç ama hiç vazgeçmeyeceğim. Serginin geliri de otizmli çocukların yararı için kullanılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı sergime davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Japonca, Çince, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Rusçayı konuşabildiğini söyleyen Gökçe, voleybol ve basketbol gibi sporlara da ilgi duyduğunu kaydetti.

Gökçe, gelecekte hedefinin üniversitede "çizgi film ve animasyon" bölümü okumak olduğunu dile getirdi.

Ailesinin kendisini desteklediğini belirten Gökçe, "Annemi, babamı çok seviyorum. Yatarken de onlara dua ediyorum. Ablamla da aram iyi. Ablamın köpeği var, kedileri çok seviyorum. Kediler en sevdiğim hayvan." diye konuştu.

"Amacımız, otizmli bir gencin neler başarabildiğini kanıtlamak"

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe de kızı Ceren'in küçük yaşta aldığı otizm tanısının ardından özel eğitimlerle yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Gökçe, o dönemde ülkede otizmin çok bilinmediğinden bahsederek, "Bilinmezliklerle beraber biz çocuğumuzu ilerletmeye, geliştirmeye çalıştık. Çocuk psikiyatristleri ve doktorlarla birlikte özel eğitim sürecimiz oldu. Kızımız yoğun bir özel eğitim aldı. Dış dünyaya kapalı, camdan fanus içinde yaşayan bir çocuk düşünün. Camdan fanusun kırılması, ona ulaşılması, temas edilmesi eğitim sayesinde oldu." dedi.

Tolga Gökçe, kızının ilerleyen dönemde de 7-8 yaşlarında bazı özel yetenekleri olduğunu keşfettiklerini belirterek, "Eşimle ben de gönüllü olarak, bu şansa sahip olmayan, eğitime ulaşamayan, maddi yetersizliği olan çocuklar, aileler için dernekler kurduk. Türkiye'deki en büyük üst yapıları federasyon ve konfederasyonların kurulmasına öncülük ettik. Bu yapılar içerisinde de gönüllü olarak çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız tabii toplum farkındalığını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Resim sergisinin amacının da farkındalık sağlamak olduğunu ifade eden Gökçe, "Amacımız otizmli bir gencin neler yapabildiğini, başarabildiğini ve ailesine ileride yük olamayacağını kanıtlamak. Diğer ailelere de güç kuvvet olabilmek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç ressam sergisinin gelirini kendisi gibi otizmli çocukların eğitimine bağışlayacak - Son Dakika

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