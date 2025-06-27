Genç'te Uluslararası Dama Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Genç'te Uluslararası Dama Turnuvası Başladı

Genç\'te Uluslararası Dama Turnuvası Başladı
27.06.2025 17:12
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Dama Turnuvası, 4 ülkeden katılımcılarla başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Dama Turnuvası" başladı.

Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Genç Belediyesi, Türk Daması Federasyonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Millet Bahçesi'nde düzenlenen turnuvaya, Kuveyt, İran, Lübnan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden oyuncular katılıyor.

Turnuvanın açılış programında konuşan Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, katılımcıların turnuva boyunca hem güzel anılar biriktireceğine hem de yeni dostluklar kuracağına inandığını söyledi.

Turnuvanın heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini öngördüklerini belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Dama, zannettiğimizden çok daha derin ve çeşitli bir kültür. Bunu 3 gün boyunca birlikte tecrübe edeceğiz. İlçemizde düzenlediğimiz bu ilk uluslararası turnuva, aynı zamanda potansiyelimizi görmemiz, neyi iyi yapıp neyi eksik yaptığımızı değerlendirmemiz açısından da önemli."

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar da damanın ilçede önemli bir kültürel unsur haline geldiğini ifade ederek, "Ben de zaman zaman dama oynuyorum. Bu oyun ilçemizde bir kültür haline geldi. Kahvehanelerde bazen gece geç saatlere kadar şakalaşarak ve tartışarak insanlar bu güzel oyunu oynamaya devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan turnuvada, katılımcılar rakipleriyle mücadele etti.

Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Tartar da yabancı oyuncularla dama oynadı.

Turnuva, 29 Haziran'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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