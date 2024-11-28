Gençler için Beceri Testi Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençler için Beceri Testi Geliştirildi

İŞKUR, gençlere kariyer rehberliği sunan çevrim içi beceri testi geliştirdi.

28.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlere kariyer rehberliği sağlayacak "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildiği bildirildi.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gençlere kariyer rehberliği sağlamak, becerilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacak "Gençler için çevrim içi ortamda beceri eğilimi testi" geliştirildiği belirtildi.

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamsında iŞKUR'un koordinatörlüğündeki projenin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ulusal Ajans tarafından da destek gördüğü aktarılan açıklamada, çevrim içi ortamda en fazla 20 dakika süren, sonuçlarını hızlı biçimde iş ve meslek danışmanları aracılığıyla değerlendirme fırsatı bulan gençlerin yoğun ilgisini çeken testin uygulamalı tanıtımının 25 Kasım'da gerçekleştirildiği ifade edildi.

Proje kapsamında beş yurt dışı toplantısı yapıldığı, kurum ve kuruluşların ziyaret edildiği anlatılan açıklamada, proje ile istihdam alanına dahil olma ile ilgili sosyal becerilerin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik araçlar ve yöntemler ile geleceğin işgücü piyasasında gençlerin dahil edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Teknoloji, samsun, Güncel, Eğitim, Yaşam, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler için Beceri Testi Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 00:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler için Beceri Testi Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.