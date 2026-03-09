Gençlere IBAN Kiralama Uyarısı - Son Dakika
Gençlere IBAN Kiralama Uyarısı

09.03.2026 11:13
Muş Başsavcısı, gençleri IBAN kiralamaya karşı bilinçlendiriyor ve hapis cezası riskine dikkat çekiyor.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, "IBAN kiralama" nedeniyle yaşanan "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kişilerin hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Son zamanlarda artan "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunun önlenmesi için Başsavcılık, Muş Alparslan Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Hesabını koru geleceğine sahip çık" mottosuyla düzenlenen çalışmalarda özellikle gençler, "IBAN kiralama" tuzağına karşı bilgilendiriliyor.

Üniversitelerde, liselerde ve yurtlarda düzenlenen seminerlere katılan Muş Cumhuriyet Savcısı Ahmet Cem Kapucuoğlu, öğrencilere karşılaşabilecekleri sorunlar ve yargısal süreçler hakkında bilgiler aktarıyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de hazırlanan afişleri öğrencilerin görebilecekleri yerlere asarak bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AA muhabirine, son dönemde özellikle gençler arasında IBAN kiralama ve hesap kullandırmanın arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Bu kapsamda gençleri bilinçlendirmek amacıyla farkındalık çalışması başlattıklarını ifade eden Kantar, şöyle konuştu:

"Muş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Muş Alparslan Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcımız tarafından üniversitemizde eğitim semineri verildi. Önümüzdeki günlerde liselerde ve yurtlarda bu seminerlerin verilmesine devam edilecek ayrıca konuyla alakalı bilgilendirici afiş ve broşürler bastırılarak, okullara, liselere, yurtlara ve üniversitelerin ilgili bölümlerine dağıtımı sağlandı."

"Hesabınızı kullandırmayın, geleceğinizi karartmayın"

IBAN bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirten Kantar, gençlere şu uyarılarda bulundu:

"Sevgili gençler, hesaplarınızı lütfen kullandırmayın. Size bu konuda para veya başka bir maddi menfaat vaat edenlere itibar etmeyin. Zira bu hesaplar dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabilir ve sizler de cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kullanılan hesapla alakalı 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu hesaplarınız 10 mağdurun dolandırılmasında kullanılırsa 40 yıl kadar bir ceza alma durumunuz söz konusu olabilir. Hesabınızı kullandırmayın, geleceğinizi karartmayın."

Kaynak: AA

