CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan Ekonomi Tepkisi: 'Gençler Evlensin' Diyorlar Ama Gençlerin Geleceği Yok

(İSTANBUL) - CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuşan bir yurttaş, gençlerin gelecek kaygısıyla yurt dışına çıktığını belirterek, "'Gençler evlensin' diyorlar ama gençlerin geleceği yok. Gençler bu ülkeyi terk edip gidiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek." dedi.

CHP, Ataköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar düşüncelerini ANKA Haber Ajansına aktardı.

Torunlarının geleceği için mitinglere katıldığını belirten bir yurttaş, "Torunlarım için buradayım. Torunlarım için, torunlarımın geleceği için, ülkemin geleceği için buradayım. Haksızlığa karşı durmak için buradayım. Ekrem İmamoğlu için buradayım." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek"

Gençlerin ekonomik koşullar dolayısıyla evlenemediğini ve yurt dışına gittiklerini ifade eden bir yurttaş şöyle konuştu:

"Dün Beşiktaş'taydık. Köprüler, otoyollar satılmasın dedik; onlar milli servettir. Şimdi de buraya hak, hukuk, adalet için geldik. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için geldik. Gençler gelecekten kaygılı. Okuyorlar, üniversite bitiriyorlar ama iş bulamıyorlar. Korkuyorlar. 'Diploma alırız ama yarın bir kişi çıkar, diplomayı iptal eder' diyorlar. Ekrem Bey'in diploması nasıl iptal edildiyse bize de aynısı olur diye endişe ediyorlar. Ama biz güzel ülkemizde güzel bir gelecek istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için buradayız. Biz geçip gidiyoruz ama çocuklarımız geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Gençler evlenemiyor. Bir ev kirası 40 bin lira olmuş. 'Gençler evlensin' diyorlar ama gençlerin geleceği yok. Gençler bu ülkeyi terk edip gidiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek. Çocuklarımıza güzel bir ülke kalacak."

"Torunlarıma bir şey alamıyorum"

Ekonomik durumdan yakınan bir yurttaş, "Geçinemiyoruz. Emekliyim ama geçinemiyorum. Pazara gittim, bir poşet doldurdum; utanıyorum. 20 bin lira alıyorum ama yetiremiyorum. Torunlarıma bir şey alamıyorum. Yaşamaktan bıktık. Utanıyoruz artık." şeklinde konuştu.

"Ekrem Başkanımızı istiyoruz"

Tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunan bir yurttaş, "Başkanımızı istiyoruz. Ekrem Başkanımızı istiyoruz. Yeter artık. Yazık değil mi? Kaç aydır içeride yatıyor. Günah değil mi? Çocuğu var, hayatı var. Ben ona kurban olurum." dedi.

"Çocuklarımın geleceği için buradayım"

Çocuklarının geleceğinden kaygı duyduğu için mitinge katılığını ifade eden bir yurttaş, "Bir kızım var, onun için, onun geleceği için buradayım. Her zaman geleceğiz, her zaman burada olacağız. Belediyenin verdiği imkanlarla ayakta duruyorum. Sofra destekleriyle, ulaşım destekleriyle geçiniyorum. Çocuklarıma her istediğini alamıyorum. Onun için çocuklar için buradayım." dedi.