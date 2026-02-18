CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan Ekonomi Tepkisi: 'Gençler Evlensin' Diyorlar Ama Gençlerin Geleceği Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan Ekonomi Tepkisi: 'Gençler Evlensin' Diyorlar Ama Gençlerin Geleceği Yok

18.02.2026 21:28  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitingde gençlerin yurt dışına gitme kaygıları dile getirildi. Katılımcılar ekonomik zorluklar ve gençlerin geleceği için endişelerini paylaştı.

(İSTANBUL) - CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuşan bir yurttaş, gençlerin gelecek kaygısıyla yurt dışına çıktığını belirterek, "'Gençler evlensin' diyorlar ama gençlerin geleceği yok. Gençler bu ülkeyi terk edip gidiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek." dedi.

CHP, Ataköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar düşüncelerini ANKA Haber Ajansına aktardı.

Torunlarının geleceği için mitinglere katıldığını belirten bir yurttaş, "Torunlarım için buradayım. Torunlarım için, torunlarımın geleceği için, ülkemin geleceği için buradayım. Haksızlığa karşı durmak için buradayım. Ekrem İmamoğlu için buradayım." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek"

Gençlerin ekonomik koşullar dolayısıyla evlenemediğini ve yurt dışına gittiklerini ifade eden bir yurttaş şöyle konuştu:

"Dün Beşiktaş'taydık. Köprüler, otoyollar satılmasın dedik; onlar milli servettir. Şimdi de buraya hak, hukuk, adalet için geldik. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için geldik. Gençler gelecekten kaygılı. Okuyorlar, üniversite bitiriyorlar ama iş bulamıyorlar. Korkuyorlar. 'Diploma alırız ama yarın bir kişi çıkar, diplomayı iptal eder' diyorlar. Ekrem Bey'in diploması nasıl iptal edildiyse bize de aynısı olur diye endişe ediyorlar. Ama biz güzel ülkemizde güzel bir gelecek istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için buradayız. Biz geçip gidiyoruz ama çocuklarımız geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Gençler evlenemiyor. Bir ev kirası 40 bin lira olmuş. 'Gençler evlensin' diyorlar ama gençlerin geleceği yok. Gençler bu ülkeyi terk edip gidiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, gençler gitmeyecek. Çocuklarımıza güzel bir ülke kalacak."

"Torunlarıma bir şey alamıyorum"

Ekonomik durumdan yakınan bir yurttaş, "Geçinemiyoruz. Emekliyim ama geçinemiyorum. Pazara gittim, bir poşet doldurdum; utanıyorum. 20 bin lira alıyorum ama yetiremiyorum. Torunlarıma bir şey alamıyorum. Yaşamaktan bıktık. Utanıyoruz artık." şeklinde konuştu.

"Ekrem Başkanımızı istiyoruz"

Tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunan bir yurttaş, "Başkanımızı istiyoruz. Ekrem Başkanımızı istiyoruz. Yeter artık. Yazık değil mi? Kaç aydır içeride yatıyor. Günah değil mi? Çocuğu var, hayatı var. Ben ona kurban olurum." dedi.

"Çocuklarımın geleceği için buradayım"

Çocuklarının geleceğinden kaygı duyduğu için mitinge katılığını ifade eden bir yurttaş, "Bir kızım var, onun için, onun geleceği için buradayım. Her zaman geleceğiz, her zaman burada olacağız. Belediyenin verdiği imkanlarla ayakta duruyorum. Sofra destekleriyle, ulaşım destekleriyle geçiniyorum. Çocuklarıma her istediğini alamıyorum. Onun için çocuklar için buradayım." dedi.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan Ekonomi Tepkisi: 'Gençler Evlensin' Diyorlar Ama Gençlerin Geleceği Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek’in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi
Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Görüntü İran’dan Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı Görüntü İran'dan! Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı

13:43
Prens Andrew’in geçmişi hayli karanlık 17 yaşındayken istismar etmiş
Prens Andrew'in geçmişi hayli karanlık! 17 yaşındayken istismar etmiş
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 14:03:56. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan Ekonomi Tepkisi: 'Gençler Evlensin' Diyorlar Ama Gençlerin Geleceği Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.