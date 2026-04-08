Gençlik Parkı ve Kavşağı Yenilendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Gençlik Parkı ve çevresinde düzenleme çalışmalarıyla ulaşım ve park alanları modernize edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kavşağı ve Gençlik Parkı'nda düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un en yoğun güzergahlarından biri olan Gençlik Parkı ve çevresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kapsamlı düzenlemelerle başka bir çehreye büründü.

Kavşak düzenlemesiyle bölgede ulaşım daha akıcı, konforlu ve güvenli hale geldi, Gençlik Parkı ise güvenli ve daha işlevsel bir alana dönüştü.

Gençlik Parkında yenilenme çalışmaları 6 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile Gençlik Parkı daha modern ve fonksiyonel bir yapıya kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı'nda hayata geçirilen kafeterya projesinde ise çalışmalar devam ediyor. Parkın sosyal donatısını artıracak olan kafe, tamamlandığında ziyaretçilere dinlenme alanı sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bir taraftan daha hızlı Samsun için çalışırken bir taraftan da şehir estetiğini güçlendiren ve kent yaşamını kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini anlatarak, "Gençlik Parkı ve o bölgedeki kavşak düzenlememiz bunun güzel örneklerinden biri. Parkta inşasını sürdürdüğümüz kafeterya projesi de bu dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olacak. Bölgede yapılan düzenlemelerin sahadaki yansımaları oldukça olumlu ve memnun edici. Hemşehrilerimiz yeni yüzüyle Gençlik Parkı'nı çok güzel buldu. Yine trafikle ilgili dönüşler de memnun edici. İşte tüm bu olumlu geri dönüşler bölgede ne kadar doğru bir adım attığımızın somut göstergesi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:25:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Gençlik Parkı ve Kavşağı Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.