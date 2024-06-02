Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında, " İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli para atıcımız Muharrem Korhan Yamaç'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milli sporcunun elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, Muharrem Korhan Yamaç'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diledi.
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