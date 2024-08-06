Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutladı.
Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kadınlar 68 kilo üçüncülük maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk olimpiyat madalyasını kazanmıştı.
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