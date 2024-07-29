Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım elemelerinde birinci olarak finale yükselen ve madalyayı garantileyen Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisini tebrik etti.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun." ifadelerini kullandı.