Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım elemelerinde birinci olarak finale yükselen ve madalyayı garantileyen Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisini tebrik etti.
Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun." ifadelerini kullandı.
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