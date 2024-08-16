Gençlik ve Spor Bakanlığı Yıldızlar Okulu Projesi ile Genç Oyuncular Yetiştiriyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Yıldızlar Okulu Projesi", sinema ve dizi sektörüne, milli ve manevi değerlere karşı hassasiyet bilinci oluşmuş genç oyuncular kazandırmayı hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dizi ve filmlerin Türk kültürü üzerinde oluşturduğu erozyon tehdidine karşı, önlem amacıyla hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü, medya ve iletişim uzmanı Can Çağatay Yetik üstleniyor.

Projenin akademik danışmanlığını ise Kastamonu Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Emre Ertürk yürütüyor. Senarist Makbule Kosif'in de eğitmen kadrosunda yer aldığı projede, kamera önü oyunculuk eğitimini, yönetmen Ali Balcı veriyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 20-29 yaşındaki oyuncu adaylarının, dizi ya da film projelerine yerleştirilmeleri ve kariyer planlamalarına rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Kuramsal ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi içeren proje, kuramsal ve uygulamalı eğitimlerle 12 hafta sürecek.

Genç oyuncu adayları, bir yandan teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ederken diğer yandan sinema ve dizi sektörünün başarılı oyuncu, yönetmen ve yapımcıları ile de bir araya gelecek.