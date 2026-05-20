Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel'de

20.05.2026 13:11
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO toplantısında Türk Askeri Temsil Heyeti'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hasabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel/Belçika'da, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılan Orgeneral Bayraktaroğlu; Askeri Komite Başkanı (CMC) Ora. Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Org. Alexus G. Grynkewich, Avrupa Birliği Askeri Komite Başkanı(CEUMC) Org. Sean Clancy,  Almanya Gnkur. Bşk. Org. Carsten Breuer, ABD Gnkur. Bşk. Org. John Daniel Caine, Arnavutluk Gnkur. Bşk. Korg. Arben Kingji, İngiltere Gnkur. Bşk. Org. Richard Knighton, Fransa Gnkur. Bşk. Org. Fabien Mandon, Hollanda Gnkur. Bşk. Org. Onno Eichelsheim, İtalya Gnkur. Bşk. Org. Luciano Portolano, Kanada Gnkur. Bşk. Org. Jennie Carignan, Kuzey Makedonya Gnkur. Bşk. Tümg. Sashko Lafchiski, ?Romanya Gnkur. Bşk. Org. Gheorghita Vlad, Yunanistan Gnkur. Bşk. Org. Dimitrios Choupis ile ikili ve ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi."

