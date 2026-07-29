Gercüş'te Tilki Görüntülendi
Batman Gercüş'te yiyecek arayan bir tilki, Hüseyin Badakol tarafından kaydedildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Yüceköy köyünde yaşayan Hüseyin Badakol, tarlada çalıştığı esnada kurumuş su yatağında bir tilki fark etti.
Burada yiyecek arayışında bulunan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.
Badakol, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA
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