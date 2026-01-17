Germencik Belediye Başkanı Zencirci Karne Hediyesi Olarak Çocukları Karla Buluşturdu - Son Dakika
Germencik Belediye Başkanı Zencirci Karne Hediyesi Olarak Çocukları Karla Buluşturdu

17.01.2026 09:30  Güncelleme: 10:57
Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocukların talebi üzerine Ödemiş'ten 3 kamyon kar getirterek Germencik'te kar eğlencesi düzenledi. Karnesini alan çocuklar karla tanışırken, aileleri de bu sürprizden memnun kaldı.

(AYDIN) - Çocuklar istedi, Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik'e kar getirdi. Zencirci, karne hediyesi olarak Ödemiş'ten 3 kamyon kar getirterek, Germencik Cumhuriyet Meydanı, Ortaklar Cumhuriyet Meydanı ve Ortaklar Nevruz alanı olmak üzere üç farklı noktada çocukları karla buluşturdu.

Karnesini alan çocuklar, kar eğlencesine koştu. Birçoğu karla ilk kez tanışan çocuklar, doyasıya eğlenirken, çevre ilçelerden de minikler kar görmek için Germencik'e akın etti. Kar sürprizi, yalnızca çocukları değil ailelerini de mutlu ederken, veliler Başkan Zencirci'ye teşekkürlerini iletip, memnuniyetlerini dile getirdi.

Çocukların kar talebi olduğunu ve söz verdiğini dile getiren Zencirci, şunları söyledi:

"Kar sözümüzü yarıyıl tatili hediyesi olarak planladık, Ödemiş Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Turan'a ulaşarak talepte bulunduk. Sağ olsun başkanımızın desteğiyle kar getirip hem hiçbir zaman unutamayacakları bir tatil hediyesi verdik, hem de sözümüzü tuttuk. Yoksa çocuklar makama gelip yada sokakta çevirip çok ağır hesap soruyorlar. Ara dönem karne sevincini hep birlikte paylaştığımız kar şenliğimiz, ilçemizde büyük bir coşku ve mutlulukla gerçekleşti. Germencik Cumhuriyet Meydanı, Ortaklar Cumhuriyet Meydanı ve Nevruz Meydanı'nda eş zamanlı olarak düzenlediğimiz etkinliğimizde çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğa ortak olup, karın neşesini birlikte yaşadık. Katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bol eğlenceli bir tatil diliyorum. Sizleri çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

