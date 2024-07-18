Gerze Kaymakamı, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile kahvaltıda buluştu.
Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce, İdemli mesire alanında düzenlenen kahvaltıya, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı.
Kaymakam Arabacı, Kur'an kursu öğrencileriyle sohbet ederek yakından ilgilendi.
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