Gesi Mesire Alanı'nda Revizyon Çalışmaları Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi'nin Gesi Mesire Alanı için başlattığı revizyon ve canlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında mesire alanında çevre düzenlemesi, ağaç bakımları, ağaç dikimleri, bölgenin genişletilmesi, mangal alanları, piknik alanlarının düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılıyor.

Mesire alanında incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alanın bu yaz her yaştan vatandaşa hitap edecek bir mekan haline geleceğini belirtti.

Türkülere konu alan Gesi Mesire Alanı'nda düzenlemelerin hızla sürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada eskiden ağaçlandırılmış güzel bir alan var, bu alanı rehabilite ediyoruz, daha da büyütüyoruz, çok daha güzel bir hale getiriyoruz. Yazın bu alan çocukların, gençlerin, kadınların, ailelerin keyifle zaman geçirecekleri bir mekan haline gelecek. Burada çok büyük ihtiyaçlar vardı. Özellikle restoran, mescit, piknik alanları eksikti. Güzel mangal alanları oluşturuyoruz, çok güzel sürpriz projelerimiz var. Bu projenin bir kısmının görselini inşallah bittikten sonra sizlerle paylaşacağız. Bitkilerimiz, yeşillendirdiğimiz alanlarımız, güllerimiz, çiçeklerimiz olacak. Dolayısıyla birçok alanda fotoğraf çektirebileceğiniz, nitelikli ve zevkli zaman geçireceğiniz bir hale gelecek. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burası hakikaten Gesi bağlarındaki o türkünün tekrar canlanacağı güzel bir proje olacak."