Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden dördü yarın hava muhalefetiyle iptal edildi

Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden dördü yarın hava muhalefetiyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 seferleri iptal edildi. GESTAŞ, tarifedeki diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağını bildirdi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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