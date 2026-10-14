Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden dördü yarın hava muhalefetiyle iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.