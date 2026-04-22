Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

22.04.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Geyve'de 27 av tüfeği ve mühimmat ele geçirerek 2 kişiyi gözaltına aldı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 av tüfeği fişeği ile 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Serhat YILMAZ/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 18:52:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.