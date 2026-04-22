Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 av tüfeği fişeği ile 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.
Haber: Serhat YILMAZ/GEYVE(Sakarya),
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?