Gezani Siklonu: 36 Ölü, Binlerce Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gezani Siklonu: 36 Ölü, Binlerce Etkilendi

12.02.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar'da Gezani Tropikal Siklonu'nun sebep olduğu yıkımda 36 kişi hayatını kaybetti, 6 kayıp.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, ülkenin doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nun yol açtığı yıkımda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığını, 6 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, en çok etkilenen 5 bölge ve 18 ilçeden gelen verilere göre 257 bin 222 konutun ve 37 bin 253 binanın hasar gördüğü, 11 bin 890 kulübenin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

17 bin 980 binanın tamamen yıkıldığı, 490 okulun çatısının uçtuğu ve 48 geçici barınma alanının hasar aldığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği, 6 kişinin kayıp olduğu ve 374 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilen kişi sayısının 8 bin 852'ye ulaştığı, 32 kişinin Toamasina kentinde, 2 kişinin Ambatondrazaka'da, 2 kişinin ise Anjozorobe ve Brickaville'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerin Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Alaotra Mangoro ve Itasy olduğu belirtildi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezani Siklonu: 36 Ölü, Binlerce Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:51:42. #7.11#
SON DAKİKA: Gezani Siklonu: 36 Ölü, Binlerce Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.