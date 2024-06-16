Gezi eylemleri davasında tutuklu olan Tayfun Kahraman'dan bayram mesajı - Son Dakika
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Gezi eylemleri davasında tutuklu olan Tayfun Kahraman'dan bayram mesajı

Gezi eylemleri davasında tutuklanan şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman, kızı Vera ve eşi Meriç Demir Kahraman'la birlikte çekilmiş fotoğrafıyla bir paylaşım yaparak, zulmün sona ereceğine ve bayramın evlerine geleceğine inancını dile getirdi. Kahraman, Silivri'deki hücresinde geçirdiği altıncı bayramını büyük hasretler ve umutlarla yaşadığını belirtti ve herkese huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diledi.

16.06.2024 10:20
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(İSTANBUL) - Gezi eylemleri davasında tutuklanan ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman, kızı Vera ve eşi Meriç Demir Kahraman'la birlikte çekilmiş fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı. Kahraman, "Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek" dedi.

"Bayramlarla ilgili anımsadığım her şeyde aile var. ve her şey büyük. Büyük aile buluşmaları, büyük sofralar, büyük kahkahalar, büyük sarılmalar..." diyen Tayfun Kahraman, şunları yazdı:

"Silivri'deki hücremde altıncı bayramım"

"Bu bayramda ise çok sevdiğim kızım Vera'dan uzaktayım. Yine her şey büyük. Büyük hasretler, büyük umutlar, büyük sabırsızlıklar… Büyüklerimin elini öpemeden, kızıma doyasıya sarılamadan, dostlarımı arayamadan Silivri'deki hücremde geçirdiğim altıncı bayramımı yaşıyorum. Elbette zulüm bitecek, haksızlık sona erecek, bayram bizim evlerimize de gelecek. Hakikatin ve hakkaniyetin her zaman üstün geleceğine dair inancım zerre sarsılmış değil.

Dostluk ve dayanışmanın sıcaklığı, haksızlığımıza gösterilen tepkinin kamuoyunda yankı bulması, masumiyetimize duyduğumuz güvenin rahatlığı her zaman bizimle. Herkese sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum. Bu bayram; eşimize, dostumuza, evlatlarımıza, ailelerimize ve birbirimize sımsıkı sarılmak için fırsat olsun"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi eylemleri davasında tutuklu olan Tayfun Kahraman'dan bayram mesajı - Son Dakika

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