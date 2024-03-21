Gezici Kütüphane Balıkesir'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Gezici Kütüphane Balıkesir'de Öğrencilerle Buluştu

Gezici Kütüphane Balıkesir\'de Öğrencilerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Gezici Kütüphane, Balıkesir'deki Ercan Kıvrak İlkokulu bahçesine getirildi. Öğrenciler kütüphaneye yoğun ilgi gösterdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da kütüphaneyi gezdi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

21.03.2024 15:37
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Gezici Kütüphane Balıkesir'de öğrencilerle buluştu.

Otobüsten kütüphaneye dönüştürülen Gezici Kütüphane, Karesi ilçesindeki Ercan Kıvrak İlkokulu bahçesine getirildi.

Öğrenciler kütüphaneye yoğun ilgi göstererek, kitapları inceledi ve okudu.

Gezici Kütüphane'nin açılış programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da öğrencilerle bir araya gelerek kütüphaneyi gezdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ustaoğlu, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hediye edilen Gezici Kütüphane'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

Kütüphaneyi öğrencilerle buluşturduklarını anlatan Ustaoğlu, "İnşallah bu kütüphanemiz ilimizin tüm ilçeleri ve okullarında çocuklarımızla buluşacak. Burası içinde 2 bin 200 kitabın bulundu, çocuklarımız için bilgisayar, satranç ve çeşitli aktivite yapabilecekleri bölümlerin olduğu bir yer. Hayırlı uğurlu olsun, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Hatice Yıldız da kütüphaneyi çok beğendiğini dile getirdi.

3. sınıf öğrencilerinden Buğlem Engin de kütüphanede çok güzel kitaplar olduğunu belirterek, kitap okumanın derslerine çok katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Açılış programında Vali Ustaoğlu'na, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve kurum amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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