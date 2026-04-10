Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Aldatıcı İfadeler ve Görseller Sınırlanıyor

10.04.2026 13:47
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ambalajlarında 'doğal', 'taze' gibi ifadelerin kullanımına net standartlar getirirken, yanıltıcı görseller ve çocukları hedefleyen tasarımlara sınırlama getiriyor. Gıda mühendisi Ece Birinci, düzenlemenin ambalaj aldatmacalarını önleyeceğini ve halk sağlığını koruyacağını belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda kapsamlı bir revizyona gidiyor. Yeni düzenleme, gıda ambalajlarında 'doğal', 'taze', 'günlük' gibi ifadelerin kullanımına net standartlar getirirken, yanıltıcı görsellerin ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilecek tasarımlar ile içeriklerin kullanımını sınırlandırıyor. Bu sayede, aldatıcı ürün görselleri ile çocukları hedefleyen zararlı ürünlerin 'albenisinin' azalması öngörülüyor.

Gıda mühendisi Ece Birinci, yeni düzenlemenin gıdada sıkça rastlanan paket-içerik uyumsuzluğu ve ambalaj aldatmacalarının önüne geçilmesini hedeflediğini vurguluyor. Birinci, üreticilerin genellikle paketleri canlı renklerle veya meyve görselleriyle süsleyerek tüketiciyi etkilemeye çalıştığını, ancak bu ürünlerde bazen o meyvelerin bile bulunmadığını ve kansere yol açabilecek aroma vericilerin kullanıldığını belirtiyor. Düzenlemenin bu tür uygulamaları engelleyeceğini ifade eden Birinci, halk sağlığının korunması adına atılan adımın önemine dikkat çekiyor.

Birinci, düzenlemenin yararlı olmasına rağmen, bazı kötü niyetli üreticilerin yasakları delmeye çalıştığını ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getiriyor. Özellikle tağşiş listesindeki firmaların tekrar tekrar suç işlediğini örnek göstererek, bu firmaların ticaretten men edilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, içeriğini anlattığından farklı yapılan abur cuburlar gibi ürünlere de standart getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Birinci, bazı firmaların yurt dışına ihraç ettikleri ürünlere daha yüksek oranda doğal aroma koyarken, Türkiye'deki ürünlerde düşük oranlar kullanarak gıdada ayrımcılık ve çifte standart uyguladığını ifade ediyor. Etiket okuma bilincinin artırılması için okullarda dersler verilmesini öneren Birinci, tüketicilerin tağşiş listelerini takip ederek ve boykot yöntemini kullanarak sağlıklı gıdaya erişimde sorumluluk alabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

