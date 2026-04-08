Gıda Mühendisleri Odası Seçimleri Tamamlandı, Barış ve Gıda Güvenliği Vurgulandı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası'nın genel merkez seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlere tek liste olarak giren Çağdaş Mühendisler grubu seçimi kazandı. Kazanan gıda mühendisleri bir bildiri yayımlayarak, geçmiş dönem raporlarının değerlendirildiğini ve yönetim kurulunun aklanmasını duyurdu.

Bildiride, dünyada ve bölgede artan savaş ve çatışmaların gıda güvencesi ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı. Savaş politikalarının tarımsal üretimi sekteye uğrattığı, tedarik zincirlerini kırdığı ve gıdaya erişimi zorlaştırdığı belirtildi. Jeopolitik gerilimlerin, özellikle dar gelirli kesimlerin sağlıklı gıdaya erişimini tehdit ettiği ifade edildi. Güvenilir gıdaya ulaşmanın bir hak olduğu ve barış politikalarının güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkemizde gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın dengeli beslenmeyi zorlaştırdığına dikkat çekildi. Gıda güvencesi ve güvenliğinin kamusal sorumluluk olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, temiz içme suyuna erişimin önemi belirtilerek, su kaynaklarının korunması ve kalite kontrol mekanizmalarının uygulanması zorunluluğu ifade edildi.

Çocukların sağlıklı beslenme hakkının korunması için okullarda ücretsiz öğün uygulamaları ve beslenme eğitiminin müfredata dahil edilmesi önerildi. Gıda mühendislerinin istihdam sorunlarına değinilerek, kamuda istihdamın artırılması ve özel sektörde kayıt dışı çalışmanın önlenmesi talep edildi. Kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklere karşı mücadele sürdürüleceği belirtildi.

Gıda Mühendisleri Odası'nın, denetim süreçlerinde ve bakanlıklarla iletişimde etkin çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. Barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana duruşun devam edeceği vurgulandı. Bilimsel üretim, güvenli gıda ve kamusal denetimden vazgeçilmeyeceği ifade edilerek, emeğin değersizleştirilmediği bir sistemin mümkün olduğu kaydedildi. Gıdanın bir hak, mühendisliğin bir sorumluluk olduğu belirtilerek, örgütlü mücadele ve TMMOB desteklendi.