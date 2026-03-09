Giresun Belediye Başkanı Köse, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Köse, "Onların yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler" dedi.

Giresun'daki iş yerlerini ziyaret eden Köse, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Köse, talep ve önerileri dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar da belediye çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşma ve öneri sunma fırsatı buldu.

Köse, yoğun tempodan fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini dile getirerek, şehirde dayanışma ve birlik duygusunun güçlenmesine önem verdiğini ifade etti. Köse, Giresun'a hizmet ederken, vatandaşları dinlemenin de gerektiğini belirterek, "Onların yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler" diye konuştu.