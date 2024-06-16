Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kurban satış yerini ziyaret etti

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Aksu'da kurulan kurban satış yerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başkan Köse, kurban satış yerindeki düzenlemeleri yerinde inceledi, vatandaşlar ve hayvan satıcılarının talep ve önerilerini dinledi. Köse ziyarette pazar yerinin temizliği, düzeni ve güvenliği ile ilgili yetkililerden bilgi edindi, gerekli önlemlerin alınması konusunda talimat verdi.

Köse, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli çalışmaları yaptık. Bugünkü ziyaretimizde de vatandaşlarımızın ve satıcılarımızın memnuniyetini görünce de oldukça mutlu olduk. Belediye ekiplerimiz bayram süresince kurban satış yerinde denetim ve temizlik çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Köse, arife gününde ziyaretçi akınına uğrayan şehir mezarlığını da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.