Giresun Belediye Başkanı Köse'den Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse'den Özgür Özel'e Ziyaret

08.04.2026 10:40  Güncelleme: 11:37
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Köse, Özel'e çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.

(ANKARA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Köse, Özel'e çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de makamında ziyaret etti. Köse, Özel'e çalışmaları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Göreve geldikleri günden bu yana şehir genelinde altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını belirten Köse, önümüzdeki süreçte Giresun'un gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımları da hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmesinin önemine vurgu yapan Özel, Köse ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Fuat Köse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse'den Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse'den Özgür Özel'e Ziyaret - Son Dakika
