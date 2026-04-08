Giresun Belediye Başkanı Köse'den Özgür Özel'e Ziyaret

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de makamında ziyaret etti. Köse, Özel'e çalışmaları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Göreve geldikleri günden bu yana şehir genelinde altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını belirten Köse, önümüzdeki süreçte Giresun'un gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımları da hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmesinin önemine vurgu yapan Özel, Köse ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.