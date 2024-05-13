Giresun Belediyesi Aksu Festivali için Hazırlıklara Başladı

Güncel

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, bu yıl 19-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" için festival sahasında bakım onarım çalışması yapıyor.

"47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"ne sayılı günler kala, Giresun Belediyesi ekipleri festival sahasını hazır hale getiriyor. Alanda, zemin iyileştirmenin yanı sıra çevre düzenleme, temizlik, boyama ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Aksu Festivali'nin coşkulu şekilde kutlanması için genel hazırlıklar da devam ediyor.