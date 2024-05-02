Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Giresun Belediyesi, şehrin altyapı ve üstyapısını güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yoğun mesai yapıyor.

02.05.2024 14:18  Güncelleme: 14:44
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehrin altyapı ve üstyapısını güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yoğun mesai yapıyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gedikkaya Mahallesi 1 No'lu Sokak'ta yol geçişleri betonlama çalışması, Çınarlar Mahallesi Dr. Baki Gürkan Sokak'ta yağmur oluğu yenileme çalışması, Kavaklar Mahallesi Aran Sokak'ta soğuk asfalt tamiratı, Teyyaredüzü Mahallesi Altınyunus Caddesi ve Aydınlar Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve parke tamiratı çalışması ve Sultan Selim Mahallesi Topal Sokak'ta granit taş tamiri ile Özgürlük Yolu'nda küp taş tamiratı yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından ise Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde içme suyu şebeke tamiratı, Teyyaredüzü Mahallesi Kent Sokak'ta yağmur suyu kanal temizliği ve Gazi Caddesi'nde ızgara temizliği çalışması yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, saha gezileri ve vatandaş bilgilendirmelerinin ardından çalışma programının oluşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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